نتنياهو يتوجه لتشاد الليلة

من المقرر أن يغادر رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو، مساء اليوم السبت، إلى تشاد، في زيارة قصيرة تستغرق 24 ساعة، يلتقي خلالها الرئيس إدريس ديبي.

وذكرت قناة كان العبرية بأن رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، تأتي زيارته قبل موعد الانتخابات "الاسرائيلية" في ابريل المقبل، وذلك بهدف توطيد العلاقات بين "اسرائيل" وتشاد، ومن أجل الاعلان عن استئناف العلاقات بين الجانبين.

وكان رئيس تشاد، إدريس ديبي، قد وصل في الخامس والعشرين من نوفمبر/تشرين ثاني 2018، إلى "إسرائيل"، في أول زيارة من نوعها لرئيس هذه الدولة المسلمة الواقعة وسط إفريقيا، وبعد قطيعة دامت لأكثر من 45 عامًا بين البلدين.