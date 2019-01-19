ذئاب "روما" تعتلي المركز الرابع

ارتقى روما إلى المركز الرابع مؤقتا، بفوزه السبت على ضيفه تورينو 3-2، في افتتاح المرحلة العشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ورفع روما رصيده إلى 32 نقطة متقدما بفارق نقطة واحدة على جاره لاتسيو الذي تنتظره مهمة صعبة الأحد في ضيافة نابولي الثاني، وبفارق نقطتين أمام ميلان الذي يحل ضيفا على جنوى الاثنين في ختام المرحلة.

على الملعب الأولمبي في العاصمة، جدد روما فوزه على تورينو بعد أن هزمه ذهابا في عقر داره 1-صفر في المرحلة الأولى في 19 أغسطس الماضي، محققا انتصاره التاسع في البطولة (مقابل 6 تعادلات و5 هزائم)، فيما مني تورينو بالخسارة الخامسة أيضا (مقابل 6 انتصارات و9 تعادلات) فتوقف رصيده عند 27 نقطة وبات مهددا بفقدان المركز التاسع.

وافتتح نيكولو تسانيولو التسجيل "للذئاب" عندما نفذ ركلة حرة ووضع الكرة بيسراه في أعلى الزاوية اليمنى (15).