ليفربول يعزز صدارته بعد مباراة درامية

فاز نادي ليفربول، السبت، على كريستال بالاس بنتيجة 4-3 وذلك في اللقاء الذي أقيم على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

واستحوذ لاعبو ليفربول على الكرة في الدقائق العشر الأولى من زمن الشوط الأول، ومارسوا ضغطا عبر تمريرات مستمرة على حدود منطقة جزاء فريق كريستال بالاس.

وشهدت الدقيقة الحادية والعشرين لقطة رائعة من نجم ليفربول محمد صلاح الذي مرر الكرة لميلنر بعد مراوغة دفاع الفريق الخصم.

ومن انطلاقة لويلفريد زاها في الجهة اليسرى، ختمها بتمريرة عرضية وصلت إلى أندروس تاونسيند الذي سدد كرة زاحفة قوية مرت على يمين حارس ليفربول أليسون وسكنت الشباك في الدقيقة 34.

وقبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق، وقع تدخل بين صلاح ومامادو ساكو داخل منطقة الجزاء، وطالب لاعبو ليفربول باحتساب ركلة جزاء، وتطور الأمر إلى الاشتباك بين كلا اللاعبين مع تدخل من لوكا ميليفوجيفيتش، لكن حكم اللقاء تدخل وفض النزاع.