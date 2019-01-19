500 انتهاك ضد المحتوى الرقمي الفلسطيني في 2018

وثّق مركز "صدى سوشال"، تعرُّضَ المحتوى الرقمي الفلسطيني إلى 500 انتهاك خلال عام 2018، تنوعت بين حظر حسابات، وحذف محتوى، وإغلاق صفحات، وقد طال النصيب الأكبر منها صحافيين وجهات صحافية، وتركّز بشكل أكبر في موقع "فيسبوك".

وأفاد إياد الرفاعي، منسق "صدى سوشال"، بأن ذروة هذه الانتهاكات كانت في شهر شباط/فبراير من عام 2018، بعد اغتيال الشهيد أحمد نصر جرار، إذ أصبحت إدارات مواقع التواصل الاجتماعي تعتبر أي منشوراتٍ عبر الفضاء الرقمي تخص الشهيد جرار هي مواد تحريضية، ليزيد عدد الانتهاكات في هذا الشهر عن 100 انتهاك.

وبين الرفاعي، أن المحتوى المتعلق بالوحدة الخاصة التي تسللت إلى قطاع غزة، كان في المرتبة الثانية للأحداث التي طالتها الانتهاك، مضيفًا أن الانتهاكات تجاوزت حذف المنشورات إلى حذف أي صور لها علاقة بالوحدة الخاصة من داخل الرسائل الخاصة بين المستخدمين.

وأشار إلى حملة اختراقاتٍ استهدفت عددًا من وكالات الأنباء الفلسطينية ومواقع إخبارية، أطاحت بخوادم هذه المنصات، عقب نشرها أخبارًا وتقارير متعلقة بالوحدة الخاصة.

وأكد الرفاعي أنه لا توجد جهاتٌ رسميةٌ فلسطينية للدفاع عن المحتوى الفلسطيني الرقمي، كما أن اهتمام المؤسسات الأهلية الفلسطينية بهذا الجانب ليس كافيًا، في الوقت الذي أفرزت الحكومة الإسرائيلية لجنة وزارية لمتابعة التواصل مع منصات الإعلام الاجتماعي.

وسجّل فيسبوك 370 انتهاكًا للمحتوى الفلسطيني خلال 2018، يليه موقع تويتر الذي سجل 60 انتهاكًا، ثم يوتيوب 45 انتهاكًا، ثم الانستغرام الذي سجل 30 انتهاكًا.