تعيين الهان عمر في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي

اختيرت النائبة الديموقراطية الهان عمر الخميس عضوة في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي ، وهي احدى أهم اللجان القوية في مجلس النواب ، ولها دور كبير في الاشراف على السياسة الخارجية الامريكية.

وأكدت عمر التي تمثل ولاية مينسوتا تعيينها في اللجنة وقالت في بيان "نحن في حاجة إلى السيطرة على بيع الأسلحة لمنتهكي حقوق الإنسان مثل السعودية".

وعمر هي اول نائبة محجبة في الكونغرس وثاني مسلمة مع النائبة من أصول فلسطينية رشيدة طليب، وعمر لاجئة من الصومال فرت منه 1991 وعاشت مع عائلتها في الولايات المتحدة.

وتشرف اللجنة على مشاريع القوانين والتحقيقات المتعلقة بالشؤون الخارجية الامريكية، مثل المساعدات الخارجية والصادرات الى الدول الأخرى. كما تملك اللجنة سلطة تعزيز او تقييد الصادرات الامريكية من المعدات والتكنلوجيا العسكرية الى دول أخرى بينها السعودية.

وواجهت الهان عمر انتقادات كثيرة بسبب تغريدة كتبتها عن إسرائيل عام 2012 قالت بها "إسرائيل نومت العالم مغناطيسيا. أدعو الله أن ينبه الناس إلى الأفعال الخبيثة التي ترتكبها إسرائيل"، كما أعلنت عن تأييدها لحركة المقاطعه "بي دي اس"، وذكرت هآرتس ان عمر قبل نشرها البيان عن تعيينها في اللجنة اطلقت تغريدة قالت بها ان "اختيارها لكلماتها في التغريدة التي نشرتها عام 2012كان مؤسفا".

لكن عمر لم تغير موقفها من حركة المقاطعة، وحتى انها أوضحت بانه من وجهة نظرها فان المساعدات العسكرية الامريكية لإسرائيل يجب ان تكون مشروطة بكيفية تعامل إسرائيل مع الفلسطينيين.

وقالت إلهان عمر في بيانها حول تعيينها: "بصفتي واحدة شاهدت عن كثب الخراب والفوضى التي تحدثها الحرب، أشعر بالفخر للعمل في اللجنة المسؤولة عن الإشراف على إجراءات بلدنا – وهذا الرئيس الحاكم لها – في الخارج".

وأضافت: "نحن بحاجة إلى استخدام اختصاص حقوق الإنسان من أجل تحميل الرئيس المسؤولية عن الوفيات في مراكز الاحتجاز في عهده. نحن بحاجة إلى التحقيق في كيف انتهكت حكومات أجنبية وجماعات ضغط تابعة لهم قوانيننا".