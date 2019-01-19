بدء التسجيل لتمويل 100مشروع صغير بغزة

أعلن المركز الفلسطيني للتواصل الإنساني "فتا" عن بدء استقباله لطلبات التسجيل للاستفادة من مشروع تمويل 100 مشروع صغير للخريجين والعاطلين عن العمل - المرحلة الثانية لكلا الجنسين في قطاع غزة لعام 2019م

وذكر المركز أن "المشروع بدعم إماراتي ويأتي لخدمة فئة الشباب والعاطلين عن العمل وبعد النجاح الكبير لتلك المشاريع والذي وصل لنسبة 95%".

ونوه إلى أن معايير وشروط التسجيل متوفرة عبر موقعها الالكتروني، داعيًا الراغبين بالتسجيل إلى تعبئة الطلب إلكترونيًا عبر اتباع الرابط التالي:

رابـــط التفاصيــل والتسجيـــل: مــن هُنـــا



