بيت حانون يبتعد بالصدارة والقادسية يقتل طموح الجلاء

واصل فريق بيت حانون الرياضي سلسلة انتصاراته في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم في قطاع غزة، بعدما تجاوز مساء السبت عقبة جاره وضيفه بيت لاهيا بهدفين نظيفين في ملعب بيت حانون البلدي شمال القطاع، في افتتاح مباريات الأسبوع 15 من البطولة.

وسجل هدفي "الحوانين" محمد أبو ريالة، وأسامة عويضة في الدقيقتين 30، و85 على التوالي، ليرتفع رصيد الفريق إلى 37 نقطة في المركز الأول والصدارة، ويتجمد رصيد "اللهاونة" عند 8 نقاط بالمركز 12، والأخير.

بدوره، حقق فريق القادسية فوزاً هاماً على حساب نظيره الجلاء بهدف نظيف، على ملعب فلسطين بمدينة غزة، أحرزه ياسر أبو غانم بالدقيقة 95، في مباراة شهدت طرد زميله لباد الأخرس في الدقيقة 64 لحصوله على بطاقة صفراء ثانية.

ورفع الفوز رصيد القادسية إلى 19 نقطة في المركز السادس، وتجمد رصيد الجلاء عند 22 نقطة بالمركز الرابع "مؤقتاً".

الثانية

وفي افتتاح مباريات الأسبوع 11 من دوري الدرجة الثانية في فرع "غزة والشمال" تعادل السلام مع مضيفه نماء بدون أهداف، في ملعب نماء شرق جباليا شمال القطاع.

وشهدت المباراة طرد لاعبي السلام أحمد أبو النصر، ومحمد أبو ناموس بالدقيقتين 67، و75 على الترتيب للحصول على بطاقة صفراء ثانية.

ورفع التعادل رصيد نماء إلى 21 نقطة في المركز الأول، والصدارة، وبات رصيد السلام إلى 9 نقاط بالترتيب السادس، وقبل الأخير.

وفي فرع "الوسطى والجنوب"، تعادل الاستقلال مع ضيفه أهلي النصيرات بهدف لمثله، ، في ملعب الشهيد محمد الدرة وسط القطاع.

وبادر الاستقلال بالتسجيل عبر محمد الزمر في الدقيقة السادسة، وتعادل طارق الهور للنصيرات بالدقيقة 73 مستغلاً كرة مرتدة من حارس الاستقلال هيثم بشير، بعدما تصدى لركلة جزاء سددها الهور بنفسه.

وبهذه النتيجة، يرتفع رصيد أهلي النصيرات إلى 27 نقطة في صدارة جدول الترتيب، ويحصل الاستقلال على النقطة 17 بالمركز الثالث "مؤقتاً".

وتفوق جماعي رفح على الأمل بهدف نظيف في ملعب المدينة الرياضية شرق خانيونس جنوب القطاع، سجله محمد عثمان في الدقيقة السابعة، ليرفع رصيد فريقه إلى 13 نقطة في المركز الثامن وقبل الأخير، وبفارق المواجهات المباشرة خلف الشوكة، وبقي رصيد الأمل 15 نقطة بالمركز الرابع، وبفارق الأهداف أمام جمعية الصلاح.

الثالثة

ولحساب افتتاح مباريات الأسبوع الرابع من دوري الدرجة الثالثة لفرع "الوسطى والجنوب", تفوق المصدر على شباب معن بثلاثية لهدف، في ملعب خانيونس البلدي جنوب القطاع.

وأحرز ثلاثية المصدر محمد البديني، وخليل عوض، ومحمد أبو عيدة من ركلة جزاء بالدقائق 58، و73، و84 توالياً، أما هدف معن فسجله محمود الغلبان في الدقيقة 94.

ورفع الفوز رصيد المصدر إلى 7 نقشاط في المركز الأول "مؤقتاً"، وتجمد رصيد معن عند 4 نقاط بالمركز الخامس، وبفارق الأهداف خلف شباب الزوايدة، والرباط، وأهلي البريج على التوالي.

مباريات الأحد

وتتواصل منافسات الأسبوع 15 من دوري الدرجة الأولى الأحد، حيث يتقابل التفاح مع العطاء في ملعب اليرموك بمدينة غزة، وخدمات النصيرات مع الزيتون بملعب بيت لاهيا شمال القطاع.

وفي الأسبوع 11 من دوري الدرجة الثانية لفرع "غزة والشمال" يلتقي خدمات جباليا مع الوفاق بملعب بيت حانون البلدي شمال القطاع، أما بالأسبوع 13 من نفس الدرجة لفرع "الوسطى والجنوب" يتقابل جمعية الصلاح مع العودة في ملعب الشهيد محمد الدرة وسط القطاع.

وفي الأسبوع الرابع للدرجة الثالثة بفرع "غزة والشمال" يلعب اليرموك مع شباب الزيتون بملعب نماء شرق جباليا شمال القطاع، وفي فرع "الوسطى والجنوب" يتقابل الرباط مع أهلي البريج في ملعب المدينة الرياضية شرق خانيونس جنوب القطاع.