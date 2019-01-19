نتنياهو: اليسار والإعلام يلاحقون المستشار ليقدم لائحة اتهام ضدي

اتهم رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليسار الإسرائيلي ووسائل الإعلام بملاحقة المستشار القانوني للحكومة، من أجل إصدار لائحة اتهام ضده.

وقال نتنياهو على صفحته على "فيسبوك"، "اليسار ووسائل الإعلام منذ 3 سنوات يطاردون المستشار لكي يقدم ضدي لائحة اتهام".

وانتقد رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل فترة إمكانية استدعائه لجلسة استماع قبل الانتخابات وقال ان "إمكانية استدعائي لجلسة استماع بدون ان أتمكن من الرد على الاستدعاء قبل الانتخابات، هو امر ظالم، وهذا برأي قانونيين عديدين. هذا ليس تهجما على سلطة القانون. هذا ادعاء منطقي". وقال ان تحقيقات الشرطة منحازة وانه طلب مواجهة شهود الدولة الا انه لم يتم قبول طلبه.