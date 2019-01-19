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الاحتلال يُجبر عائلة الصفوري على هدم منزلهم بالداخل المحتل

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 17:28 - 19 يناير 2019
ارشيفية ارشيفية
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انتهت اليوم السبت، عملية هدم منزل عائلة صفوري في قرية طرعان بالداخل بالاكراه،  بعد عدم نجاح جهود العائلة في الحفاظ على المبنى.

وتأتي عملية الهدم لتجنب دفع الغرامات وتكاليف الهدم، بعد أن سئمت العائلة من ملاحقة سلطات الاحتلال، منذ سنوات، ومطالبتها بهدم المنزل، والتهديد بالاستعانة بسلطات الهدم متمثلة بدائرة التنظيم والبناء.

ويعود المنزل إلى السيدة صبا صفوري، (45 عاماً)، التي تعيش مع أبنائها الأربعة فيه منذ نحو 20 عاما. وكانت قد أكدت أن المنزل مقام على أرض آبائها وأجدادها الذين هجروا بفعل الاحتلال إلى سوريا والأردن، وقد استولى الاحتلال على الأرض بحجة أنها أملاك للغائبين.

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