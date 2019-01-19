د. القططي يكشف: مصر اتخذت قراراً بفتح معبر رفح بالاتجاهين خلال أيام

كشف عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي د. وليد القططي، عن أن المخابرات المصرية أبلغت قيادة الحركة بقرار مصر لـ فتح معبر رفح بالاتجاهين قريباً (خلال أيام).

وأوضح د. القططي في حوار شامل مع "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" –سينشر لاحقاً-، أن قرار فتح معبر رفح بالاتجاهين اتخذ من أعلى المستويات في مصر وخاصة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار إلى أن مسؤول الملف الفلسطيني في المخابرات المصرية أحمد عبد الخالق ووكيل الوزارة أيمن بديع أبلغوا قيادة الحركة عن قرب فتح معبر رفح بغض النظر عن عودة موظفي السلطة إلى إدارة المعبر أو عدمه، مؤكداً بأن السلطات المصرية تفضل عودة موظفي السلطة.

وكانت السلطة الفلسطينية قررت بتاريخ (6/1/2019) سحب موظفيها من إدارة معبر رفح متهمة حركة حماس بإعاقة عمل موظفيها على المعبر، الأمر الذي خلق أزمة جديدة في المعبر بمنع خروج المسافرين من قطاع غزة إلى العالم الخارجي منذ سحب السلطة لموظفيها والاكتفاء فقط بعودة المسافرين من الخارج إلى القطاع.