برهوم: قطع أمريكا المساعدات عن الفلسطينيين ابتزاز سياسي وغير أخلاقي

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" فوزي برهوم اليوم السبت، إنّ قطع الولايات المتحدة الامريكية المساعدات عن شعبنا الفلسطيني ابتزاز سياسي يعكس سلوك وتوجهات البيت الأبيض غير الأخلاقية اتجاه القضية الفلسطينية.

وأضاف برهوم في تصريح له، " أنَّ قطع الولايات المتحدة المساعدات عن الشعب الفلسطيني تأتي في سياق المخطط الأمريكي "الإسرائيلي" التصفوي للقضية الفلسطينية وتنفيذ بنود صفقة القرن المزعومة".

ودعا برهوم، المؤسسات الحقوقية والإنسانية والدولية والمجتمع الدولي إلى رفض هذه السياسات والضغوط الأمريكية العنصرية اتجاه القضية الفلسطينية، والعمل على توفير مزيد من الدعم للشعب الفلسطيني والوقوف إلى جانب قضاياه العادلة.‎

وكانت الإدارة الامريكية قد سنَة قانون عنصري يقضي بإلغاء كافة المشاريع عن دعم موازنة "الأونروا" ومشاريع USAID بقيمة 600 مليون دولار المقدمة للشعب الفلسطيني، وسط رفض واسع من قبل المجتمع الدولي إزاء هذه القوانين العنصرية الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية وتمرير المخططات الأمريكية "الإسرائيلية".