بلدية الزوايدة: نمر بمرحلة حرجة للغاية ونقترب من الانهيار الكامل

أعلنت بلدية الزوايدة صباح اليوم السبت، عن تفاقم أوضاعها وانهيار قطاع الخدمات في ظل الأوضاع الإنسانية والبيئية التي يشهدها القطاع وخصوصًا نقص الوقود والمعدات.

وأكد رئيس البلدية أيمن أبو سويرح خلال مؤتمر صحفي عقد بالبلدة، أن انهيار الحالة الاقتصادية واستمرار أزمات تقليص الرواتب وانقطاع التيار الكهربائي، وتوقف معظم المنح والمساعدات الخارجية، وتمويل المشاريع، سيؤثر سلبًا على الخدمات الأساسية لاسيما الوقود، وتشغيل عمال النظافة، والصيانة والمنح التشغيلية.

وأشار إلى أن عمل البلدية، يقترب من الانهيار الكامل في كافة مفاصله.

وأوضح أبو سويرح أن البلدية تمر بمرحلة صعبة وحرجة للغاية ممثلة بنفاد كميات السولار اللازمة لتقديم الخدمات الأساسية للسكان من ترحيل النفايات الصلبة وتشغيل مضخات الصرف الصحي وآبار المياه، وتسيير الآليات المختلفة ومنها آليات جمع النفايات الصلبة وآليات الحركة الخاصة بطواقم قسم المياه والصرف الصحي والصحة والآليات الخاصة بقسم الصرف الصحي.

وتابع، "بالإضافة للحاجة إلى السولار اللازم لتشغيل مبنى البلدية لتقديم الخدمات والمعاملات اللازمة للمواطنين، "إذ أن البلدية تحتاج إلى نحو 500 لتر من السولار بشكل يومي لتقديم خدماتها بشكل طبيعي وجودة عالية".

وأضاف أبو سويرح أن "البلدية غير قادرة على توفير تلك الكميات أو جزء منها من ميزانيتها الخاصة لسوء الوضع المالي للبلدية".

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة سيتم خلالها تقليص نسبة الخدمات، الأمر الذي سيزيد الوضع كارثية، وسيدخل السكان في أزمات متتالية، مما ينذر بحدوث أزمة مياه وتوقف خدمة جمع وترحيل النفايات، وانهيار منظومة الصرف الصحي.

ودعا رئيس البلدية، المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان لتحمل مسئولياتهم تجاه تلك الأزمة وإيجاد الحلول المناسبة لها بما يضمن العيش الكريم لسكان قطاع غزة وتطبيق ما كفلته القوانين الدولية للسكان بهذا المجال من حق الحصول على مياه نظيفة صالحة للشرب والعيش ببيئة نظيفة خالية من الملوثات.

كما ودعا أبو سويرح خلال المؤتمر، المؤسسات الدولية المانحة وعلى رأسها وكالة الغوث الدولية لتقديم الدعم اللازم للبلدية خصوصًا فيما يتعلق بالنواحي التشغيلية مثل توفير السولار ومواد الصيانة وغيره.

وطالب الحكومة الفلسطينية بالإيفاء بالتزاماتها والقيام بواجباتها تجاه البلديات وتحويل المبالغ المالية المستحقة للبلديات بأسرع وقت ممكن لتمكين البلديات من تقديم خدماتها للسكان.

كما وطالب أبو سويرح، المواطنين بتسديد ما عليهم من مستحقات للبلدية مقابل الخدمات التي يحصلون عليها، لتتمكن البلدية من الاستمرار بتقديم الخدمات الأساسية الضرورية للسكان والحد دون حدوث كارثة بيئية وصحية وشيكة.

ويعاني قطاع غزة من أزمات عدة جراء الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ 12 عامًا، وعقوبات السلطة الفلسطينية المفروضة على قطاع غزة، وعدم تحمل حكومة الوفاق الفلسطيني لمسؤوليتها.