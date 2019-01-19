الرئيس الماليزي: لن نسمح لـ"الإسرائيليين" دخول بلادنا

قال الرئيس الماليزي مهاتير محمد، اليوم السبت، إنه لا يجب على الاسرائيليين القدوم لماليزيا لانه لا يوجد علاقات دبلوماسية بين البلدين، مضيفاً: "لا توجد علاقات دبلوماسية تربطنا بإسرائيل ونحن نشعر بأن الاسرائيلين يرتكبون أعمال يغلب عليها المشاكل".

وكان رئيس الوزراء مهاتير محمد صرح، الأسبوع الماضي، أن السباحين الإسرائيليين لن يسمح لهم بالمشاركة في مسابقة ستجري في وقت لاحق من هذا العام في ولاية ساراواك الشرقية والتي ستحدد المتأهلين للمشاركة في بطولة طوكيو 2020 للألعاب البارالمبية.

كما أكد وزير الخارجية الماليزي صفي الدين بن عبد الله إن مجلس الوزراء الماليزي قرر هذا الإجراء الأسبوع الماضي، قائلا: "حتى إذا التزمنا باستضافة نشاط، فلن يسمح لهم بدخول البلاد".

وأوضح وزير الخارجية: "ثانيا، فإن ماليزيا لن تستضيف أي نشاط يكون لإسرائيل فيه تمثيل أو مشاركة".

وأكد أن بلاده ثابتة على موقفها إزاء قضية الفلسطينيين التي تعتبرها أزمة إنسانية، مضيفاً: "ننظر إلى القضية الفلسطينية، ليس فقط من وجهة نظر دينية… هي (قضية) إنسانية ومسألة متعلقة بحقوق الإنسان، والأمر يتعلق بالكفاح نيابة عن المظلومين".

ولا تقيم ماليزيا، علاقات دبلوماسية رسمية مع إسرائيل وتدعم منذ وقت طويل حل الدولتين للصراع بين إسرائيل والفلسطينيين