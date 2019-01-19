المدلل: شعبنا مصمم على مواصلة مسيرات العودة

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل, خلال مشاركته بفعاليات مخيم العودة شرق مدينة خانيونس الجمعة, إن الشعب الفلسطيني يمتلك إرادة قوية, ومصمم على مواصلة مسيرات العودة حتى تحقق أهدافها.

وقال:" واهم من يفكر ولو للحظة ان شعبنا الفلسطيني سيتراجع عن مسيرات العودة من أجل لقمة خبز ومن أجل حفنة من المال , بل شعبنا ماضٍ في مسيراته ومتمسكٍ بمقاومته, ولن يتنازل أبدا عن حقوقه".

وأوضح المدلل أن مسيرات العودة وكسر الحصار هي حراك سلمي لن يستخدم فيها أي اداة عسكرية, من أجل الحصول على حقوق شعبنا الفلسطيني.

وأكد أن غرفة العمليات المشتركة حاضرة لتلقن العدو الصهيوني درساً قاسياً, كما لقنته من قبل لقادته, فمقاومتنا التي دحرت شارون عن غزة والتي ازفت موفاز عن جنين هي اليوم التي تؤكد لكوخافي أننا ماضون في مقاومتنا ومسيراتنا حتي نعود لأراضينا التي هجرنا منها.

وأضاف في رسالته للعدو فليغير نتانياهو ما يريد من قادة جيشه فانهم سيهزمون أمام ارادة شعبنا, ولن تنازل عن ذرة تراب من ارض فلسطين من بحرها الي نهرها وستبقي القدس عاصمة فلسطين والامة العربية والاسلامية.

وشدد على أن المعركة التي يخوضها الشعب الفلسطيني هي معركة القدس التي تسكن في خلود شعبنا وعالمنا العربي والاسلامي,

وأوضح بالرغم من الجرائم التي يمارسها العدو الصهيوني ضد أبناء شعبنا والمماطلة والتسويف في تنفيذ المرحلة الأولى من التفاهمات التي تنطوي تحت رعاية الشقيقة مصر, نؤكد أن هذا لن يدفعنا الي التراجع, بل يزيد من إصرارنا على المضي قدما بمسيرات العودة وكسر الحصار.

وقال:" ليتأكد للعالم كله الذي يشاهد معانتنا ومظلوميتنا وجوعنا وحصارنا وقتلنا وأسرنا منقبل الاحتلال الغاشم, ليته يأتي ويشاهد حيوية وعنفوان أطفالنا ونسائنا وشبابنا في الحفاظ على حقوقه والتصدي للمؤامرات التي تحاك ضده".

وحذر المدلل رئيس أركان جيش العدو الجديد كوخافي قائلا " دمائنا غالية علينا, لن نفرط بتضحيات شعبنا, وسلاح المقاومة جاهز بإعادة الكرة مرة ثانية ومعادلتنا معروفة القصف بالقصف والهدم بالهدم وأرض فلسطين ستبقى مقبرة للغزاة الصهاينة.