الأقصى يتعرض لهجمة تهدد وجوده ويجب أن نقف سوية لنصرته

قال سماحة الشيخ يوسف ادعيس وزير الأوقاف والشؤون الدينية بأن المؤتمرات الجامعة للمرجعيات الدينية في العالمين العربي والاسلامي، كمؤتمر الأوقاف المصرية هي فرصة هامة لتوحيد الشعوب في كلا العالمين بما يخدم قضايا هذه الشعوب وعلى رأسها القضية الفلسطينية قضية الامة المركزية، وخاصة لما تتعرض له من أخطار كبيرة منذ الاعتراف المشؤوم بالقدس عاصمة لـ"إسرائيل" من قبل أمريكا.

جاء ذلك خلال لقاء سماحة الشيخ وسائل الإعلام العربية والعالمية على هامش افتتاح المؤتمر التاسع والعشرين للمجلس الاعلى للشؤون الإسلامية التابع لوزارة الأوقاف .

و وضع ادعيس، خلال لقاءاته مع المرجعيات الدينية في العالمين العربي والاسلامي المشاركة في هذا المؤتمر في صورة ما يتعرض له المسجد الأقصى ومدينة القدس من انتهاكات يومية أصبحت تشكل خطراً كبيراً على السيادة الوطنية الفلسطينية، فما يتعرض له الأقصى أصبح يتجاوز المخططات التي تنوي تقسيمه زمنياً ومكانياً باتجاه انهاء وجوده عملياً وإيجاد مكانه «هيكلهم المزعوم».

وطالب ادعيس المرجعيات الدينية بالعمل سوية على حمل قضية القدس والمسجد الأقصى في كافة المحافل الدولية التي يشاركون بها، هذا بالاضافة الى دعمه ونصرته في القطاعات كافة دون تردد لما في هذا الامر من دعم للمواطن المقدسي للثبات في مدينته ومقدساته.