محررو الجهاد ينظمون جولة زيارات الواجب لذوي الأسرى في الأغوار

بدأ عدد من الأسرى المحررين من حركة الجهاد الإسلامي أمس جولتهم من طمون بتلبية دعوة ذوي المحرر رمزي بشارات لمأدبة طعام في طمون بمناسبة حريته بعد 17عاما في الأسر.

وزار الوفد عدد من عائلات الأسرى في مدينة طوباس حيث ابتدأوها بذوي الأخوين الأسيرين عبادة وعبد الله شريف عبد الرازق المعتقلين في سجن مجدو.

كما اطمأن المحررون على صحة القيادي المحرر نادر صوافطة بزيارته في منزله بعد تعرضه لوعكة صحية أثناء اعتقاله السياسي الأخير حيث أجريت له عملية قسطرة في مشفى الرازي بجنين.

وفي موعظة له في مسجد طوباس القديم استذكر الشيخ خضر عدنان الشهيد الرباني (أيمن دراغمة) داعيا لتدريس النشأ سير الشهداء.

إلى ذلك هنأ المحررون المحرر منير صوافطة وذويه بحريته قبل أيام بعد عامين من الاعتقال، كما توجه المحررون لزيارة منزل ذوي الأسير المريض بعيادة سجن الرملة مصطفى معتصم عبد الرازق مطمئنين عليه وفي دعوة منهم لإسناد الأسرى المرضى في سجون الاحتلال.

وختم المحررون جولتهم في طوباس بالاطمئنان على والدي الأسير القيادي فراس صوافطة وتهنئتهم بسلامة شقيقه الذي تحرر قبل أيام؛ واطمأن الوفد على القيادي صوافطة إثر إعادته للتحقيق في "الجلمة" بعد 14عاما في الأسر واستهداف جديد لأسرته باعتقال شقيقيه ونجل أحد إخوته مؤخرا.

وفي عقابا أم المحررون منزل القيادي المؤسس في حماس الشيخ أحمد أبو عرة "أبو النمر" للاطمئنان على صحته وتهنئة الشيخ القيادي مصطفى أبو عرة بسلامة نجله الصحفي زيد بعد فترة من الاعتقال السياسي مؤخرا.













