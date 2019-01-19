قيادي حمساوي : وفد من الحركة يزور القاهرة قريبًا

كشف القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس د. إسماعيل رضوان، عن زيارة قريبة سيجريها وفد من "حماس" إلى العاصمة المصرية القاهرة؛ للتباحث في الوحدة الوطنية، والتخفيف عن الشعب الفلسطيني.

وقال رضوان في تصريح لصحيفة "فلسطين" خلال مشاركته في الجمعة الـ43 لمسيرة العودة وكسر الحصار التي كانت بعنوان "الوحدة طريق الانتصار وإفشال المؤامرات"، إن زيارة الوفد تأتي في سياق الزيارات الطبيعية ضمن التواصل المستمر مع الأشقاء في مصر.

وحول مسيرة العودة، شدد رضوان على استمرارها حتى تحقيق أهدافها، رغم مراوغة الاحتلال الإسرائيلي ومماطلته.

وأضاف أن الشعب حافظ على السلمية في كل مسيراته، والاحتلال هو من يرتكب الجرائم ضد الأطفال، وعليه تحمل كامل المسؤولية عن تداعيات أي جريمة يرتكبها ضد المدنيين.

ودعا رضوان المجتمع الدولي للتدخل لرفع الحصار عن غزة، والضغط على الاحتلال لإلزامه باحترام التفاهمات.