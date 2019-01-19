ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

5 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

قيادي حمساوي : وفد من الحركة يزور القاهرة قريبًا

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 13:03 - 19 يناير 2019
اسماعيل رضوان اسماعيل رضوان
مشاركة

كشف القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس د. إسماعيل رضوان، عن زيارة قريبة سيجريها وفد من "حماس" إلى العاصمة المصرية القاهرة؛ للتباحث في الوحدة الوطنية، والتخفيف عن الشعب الفلسطيني.

وقال رضوان في تصريح لصحيفة "فلسطين" خلال مشاركته في الجمعة الـ43 لمسيرة العودة وكسر الحصار التي كانت بعنوان "الوحدة طريق الانتصار وإفشال المؤامرات"، إن زيارة الوفد تأتي في سياق الزيارات الطبيعية ضمن التواصل المستمر مع الأشقاء في مصر.

وحول مسيرة العودة، شدد رضوان على استمرارها حتى تحقيق أهدافها، رغم مراوغة الاحتلال الإسرائيلي ومماطلته.

وأضاف أن الشعب حافظ على السلمية في كل مسيراته، والاحتلال هو من يرتكب الجرائم ضد الأطفال، وعليه تحمل كامل المسؤولية عن تداعيات أي جريمة يرتكبها ضد المدنيين.

ودعا رضوان المجتمع الدولي للتدخل لرفع الحصار عن غزة، والضغط على الاحتلال لإلزامه باحترام التفاهمات.

متعلقات