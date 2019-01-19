البرازيل: نقل السفارة إلى القدس قد يؤثر على صادرات اللحوم

قالت وزيرة الزراعة البرازيلية تيريزا كريستينا دياز، الجمعة، إن قرار الرئيس جايير بولسونارو، نقل سفارة البلاد إلى القدس قد يؤثر على صادرات اللحوم الحلال إلى البلدان الإسلامية.

جاء ذلك ردًا على سؤال حول التداعيات المحتملة للقرار على العلاقات التجارية مع الدول العربية إذا تم نقل السفارة إلى القدس.

وأضافت الوزيرة، في تصريح صحفي، أن "القطاع الزراعي، الذي أُمثله، قلق بطبيعة الحال.. وقد يتأثر بهذا القرار".

وتابعت دياز، قائلة إن "البرازيل لا يمكنها أن تخسر الأسواق التي لديها، ونحن بحاجة لفتح أسواق جديدة".