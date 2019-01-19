الحمد لله يقرر تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على حيثيات تصريحات الأعرج

قرر رئيس الوزراء تشكيل لجنة تحقيق وزارية فورا للوقوف على حيثيات تصريحات وزير الحكم المحلي حسين الاعرج وما تلاها من ردود فعل، المتصلة بحراك الضمان الاجتماعي، على أن تقدم اللجنة نتائج التحقيق خلال فترة قريبة، وسترفع الحكومة التوصيات إلى الرئيس محمود عباس.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود: إن جميع أبناء شعبنا العربي الفلسطيني وقيادته يؤكدون أن محافظة الخليل كبقية محافظات الوطن تحظى باهتمام حكومي دائم وتعمل الحكومة بشكل دائم على تطوير خدماتها في المحافظة.

وأكدت الحكومة أن العمال جزء أساسي من نسيج مجتمعنا ونضالنا الوطني في سبيل نيل الاستقلال وبناء الدولة.