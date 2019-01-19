ثورة إلكترونية لإقالة "حسين الاعرج" بعد تصريحاته العرجاء

أثارت تصريحات وزير الحكم المحلي في السلطة الفلسطينية حسين الأعرج جدلا كبيراً في الشارع الفلسطيني وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصلت المطالبات من قبل المواطنين وقادة الحراك العمالي "الضمان الاجتماعي" الذين اتهمهم "بالعمالة" بإقالته فوراً ورد الاعتبار لهم .

وكان وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، قد اتهم في فيديو مصور بعض قادة الحراك العمالي ضد قانون الضمان الاجتماعي، بالعمالة لإسرائيل، وبأنهم يسكنون في مستوطنة "كريات اربع"، داخل الأراضي المحتلة من قبل إسرائيل.

مطالبات بالإقالة

المطالبات بدأت من فتح حيث طالبت حركة فتح "اقاليم وسط الخليل" بتشكيل لجنة تحقيق ومحاسبة واقالة وزير الحكم المحلي، حسين الأعرج، على خلفية تصريحات بشأن حراك الضمان الاجتماعي.

وأكدت الحركة ان ” التطاول على أبناء شعبنا الفلسطيني مرفوض، وشريحة العمال هي رمز للثورة الفلسطينية، وشريحة أصيلة ومهمة في أي مجتمع متحضر في العالم”.

وأعلنت الحركة في البيان أنه لن يتم التعامل مع وزير الحكم المحلي في أي أمر أداري يتعلق في الخليل، وقالت ” من هنا نخاطب كافة مؤسسات المجتمع المحلي بعدم التعامل معه حتى صدور قرار اقالته من منصبه، كما نؤكد بأن شخص وزير الحكم المحلي غير مرحب به في خليل الرحمن، ويمنع عليه دخولها.

واوضح بيان الحركة ”أن ثقتنا برئيس الوزراء عالية جداً، وننتظر منه قرارات محاسبة وإقالة لأي مسؤول مهما على شأنه يتطاول على أبناء شعبنا، فالجميع أمام القانون متساوين”.

من جهته رد منسق الحراك العمالي الفلسطيني لإسقاط قانون الضمان صهيب زاهدة على الوزير، وقال في فيديو مسجل: "خسئت وفشرت. نحن أبناء هذه البلد، ونحن نقود الحراك لإيصال حقوق العمال لبر الأمان، ونحن لسنا مثلك نخون الناس، احترم نفسك".

بدوره أكد محافظ الخليل على أن قيادة الحراك العمالي في محافظة الخليل، هي من مكونات الطبقة العاملة وتمارس نشاطاتها الاحتجاجية وتعبر عن موقفها وفق الأصول والقانون.

وأكد محافظ الخليل جبرين البكري في بيان مقتضب على مواقف قيادة الحراك الوطنية وحرصهم على مصالح العمال، وأي موقف صدر عن أي جهة أو شخص، هو يعبر عن موقفه الشخصي وسيتحمل نتائج ذلك.

ردود افعال

ردة فعل المواطنين عبر منصات التواصل الاجتماعي تعالت حيث اعتبر خالد سليم على حسابه الشخصي على تويتر ان تصريحات الاعرج تأتي في سياق كامل من الاستعلاء على المواطن. ولم تكن تصريحات حسين الأعرج إلا استمرارًا لهذا النهج، الذي كان أحد عرابيه أحمد مجدلاني الذي شتم الموظفين العموميين على الهواء مباشرة، وكذلك مأمون أبو شهلا".

وقال . د صالح حسين الرقب أستاذ العقيدة في الجامعة الإسلامية في حسابة على توتير انه

‏"عندما يكون المرء أعرجا في تفكيره تصدر عنه مثل هذه التصريحات: إستياء شعبي وعشائري واسع في محافظة الخليل بعد وصف حسين الأعرج وزير الحكم المحلي في حكومة الحمد الله قادة الحراك الرافض للضمان الإجتماعي في المحافظة بأنهم من سكان مستوطنة كريات أربع”.

‏وقال safwan salah :"عندما قرأت البيان اتضح لي حجم الإستهتار بنا وحجم الإستعلاء لتلك الوزارة ، وتوقعت ان يكون في البيان ( حسين الاعرج استقال ويعتذر لأهل الخليل ) اما ان يكون البيان بتبرير لا يقبل به طفل موجود في بطن امه )، وتابع :" نعم لإقالة حسين الاعرج".

عندما قرأت البيان اتضح لي حجم الإستهتار بناً وحجم الإستعلاء لتلك الوزاره

توقعت ان يكون في ألبيان ( حسين الاعرج استقال ويعتذر لأهل الخليل )

اما ان يكون البيان بتبرير لا يقبل به طفل موجود في بطن امه )

نعم لإقالة حسين الاعرج https://t.co/0LcPZhdEK7 — safwan salah (@safwannkh) ١٩ يناير ٢٠١٩

عندما يكون المرء أعرجا في تفكيره تصدر عنه مثل هذه التصريحات: إستياء شعبي وعشائري واسع في محافظة الخليل بعد وصف حسين الأعرج وزير الحكم المحلي في حكومة الحمد الله قادة الحراك الرافض للضمان الإجتماعي في المحافظة بأنهم من سكان مستوطنة كريات أربع. — أ. د صالح حسين الرقب (@drsregeb) ١٩ يناير ٢٠١٩

إستياء شعبي وعشائري واسع في محافظة الخليل بعد وصف حسين الأعرج وزير الحكم المحلي في حكومة الحمد الله قادة الحراك الرافض للضمان الإجتماعي في المحافظة بأنهم من سكان مستوطنة كريات أربع pic.twitter.com/u0XpUkxisU — الضفة الإخبارية (@dafaa_news) ١٩ يناير ٢٠١٩

■ حركة #فتح تطالب بلجنة تحقيق واقالة وزير الحكم المحلي حسين الأعرج بسبب تطاوله على نشطاء مناهضين لقانون التضامن الاجتماعي بالخليل .تح تطالب بلجنة تحقيق واقالة وزير الحكم المحلي حسين الأعرج بسبب تطاوله على نشطاء مناهضين لقانون التضامن الاجتماعي بالخليل . pic.twitter.com/GPnhX3wJYk — شبكة مصدر الإخبارية (@msdrnews1) ١٩ يناير ٢٠١٩

هو سياق كامل من الاستعلاء على المواطن. ولم تكن تصريحات حسين الأعرج إلا استمرارًا لهذا النهج، الذي كان أحد عرابيه أحمد مجدلاني الذي شتم الموظفين العموميين على الهواء مباشرة، وكذلك مأمون أبو شهلا، الذي يصر في... https://t.co/spXotTKvWa — Khalid Saleem (@KhalidSaleemPal) ١٩ يناير ٢٠١٩

حسين الاعرج وضع نفسه بمكان لا يحسد عليه

الخلايلة نازلين ردح عليه ???? — rami alshareef (@rami_sh2011) ١٨ يناير ٢٠١٩