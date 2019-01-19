السعودية تستثمر في جنوب إفريقيا بـ10 بلايين دولار

أعلنت وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، أمس (الجمعة)، إن المملكة تخطط لبناء مصفاة نفطية ومصنع للبتروكيماويات في جنوب أفريقيا ضمن استثمارات بعشرة بلايين دولار في البلاد.

وقال الفالح بعد اجتماع مع وزير الطاقة الجنوب أفريقي جيف راديبي في بريتوريا، إن النفط السعودي سيُستخدم في المصفاة المزمع إنشاؤها بقيادة أرامكو السعودية.

وأضاف: «هناك تبادل للتباحث من قبل فرق «أرامكو» السعودية، وهو ما يلقى دعما من وزارة الطاقة الجنوب أفريقية»، فيما أشار راديبي إلى أن تحديد موقع المصفاة ومصنع البتروكيماويات سيتم خلال الأسابيع المقبلة.

وأوضح الفالح أن السعودية مهتمة أيضا باستخدام منشآت تخزين النفط الكبرى في جنوب أفريقيا، لافتاً إلى أن شركة «أكوا باور» السعودية تتطلع للاستثمار في برنامج جنوب إفريقيا للطاقة المتجددة.

وأكد وجود مباحثات بشأن استثمار المملكة في شركة الدفاع الحكومية الجنوب أفريقي دينيل.

ويحاول الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامابوسا خطب ود المستثمرين الأجانب للمساعدة في إنعاش الاقتصاد في ظل استعداده للانتخابات البرلمانية هذا العام.

والتقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان برامابوسا على هامش قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين خلال تشرين الثاني (نوفمبر).