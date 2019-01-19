الاحتلال يشن حملة اعتقالات ودهم في مدن الضفة

شنّت قوات الاحتلال، فجر اليوم السبت، حملة اقتحامات لمنازل المواطنين بأنجاء متفرقة في الضفة.

وأفادت مصادر محلية، أنّ قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل، وأطلقت قنابل الصوت وداهمت عدة أحياء.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة يطا جنوب الخليل وداهمت محيط منطقة "مثلث المزرعة"، وعدد من المنازل تعود لعائلة النجار.

وفي مدينة بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال الحيْ الغربي في بلدة نحالين غرب المدينة، وأطلقت قوات الاحتلال طائرة تصوير في أجواء بلدة الخضر جنوبا.

واعتقلت قوات الاحتلال شاباً من منزله في منطقة وادي الزيتون بمدينة يطا جنوب الخليل، تزامناً مع تفتيش عدة منازل تعود لعائلة النجار.