توقعات بإعلان ترامب حالة الطوارئ في أمريكا غداً

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه سيدلي باعلان مهم من البيت الأبيض بشأن الإغلاق الحكومي الجاري، الذي دخل يومه الثامن والعشرين.

وكتب ترامب في رسالة قصيرة أن الإعلان يتعلق بالأزمة الإنسانية على الحدود الجنوبية وإغلاق الحكومة، وقال ” سأصدر إعلاناً رئيسيا بشأن الأزمة والإغلاق بعد ظهر غد في الساعة الثالثة بعد الظهر(توقيت شرق أمريكا) مباشرة من البيت الأبيض.

وقال مراقبون ل “القدس العربي” إن رسالة ترامب تشير إلى أنه يخطط لإعلان حالة الطوارئ الوطنية للتحايل على الكونغرس وكسب التمويل لجداره وإنهاء حالة الاغلاق الحكومة بشكل جزئي.

وتكررت أحاديث ترامب حول إعلان حالة الطوارئ الوطنية بكثرة على الرغم من أنه بدا هذا الأسبوع أنه يتراجع عن هذا الاقتراح، الذي حذر بعض النقاد من أنه قد يكون سابقة سلبية.

وقال ترامب للصحافيين في وقت سابق من كانون الثاني/ يناير” إنه الطريق السهل، لكن على الكونغرس أن يفعل ذلك” مضيفا أنه لا يفضل متابعة هذا الخيار بسبب احتمال مواجهة تحديات من قبل الديمقراطيين.

وتصاعدت حدة الخلافات بين ترامب ومجلس النواب، الذي يسيطر عليه الحزب الديمقراطي، لأسابيع بسبب الإغلاق الذي تسبب فيه طلب طلب ترامب بالحصول على تمويل بقيمة خمسة مليارات دولار لجدار حدودي.

وتكثف المعركة هذا الأسبوع مع رئيسة مجلس النواب، نانسي بلوسي، التي حثت ترامب على تأجيل خطاب حالة الاتحاد ليرد ترامب من خلال منع وفود الكونغرس من السفر إلى الخارج على متن رحلات جوية عسكرية أثناء الإغلاق.