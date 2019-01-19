الصحة: الساعات القادمة حاسمة والمرضى أمام مصير مجهول

قال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة، إن الساعات القادمة حاسمة في استمرار عمل عدد من مستشفيات قطاع غزة.

وحذر القدرة في بيان صحفي ، من توقف عمل مستشفى أبو يوسف النجار برفح ومستشفى العيون ومستشفى الطب النفسي ومستشفى الرنتيسي التخصصي للأطفال ومستشفى النصر للأطفال، وذلك بعدما توقفت خدمات مستشفى بيت حانون في وقت سابق.

وأكد أن مصير مئات المرضى سيكون مجهولاً عند توقف المولدات الكهربائية في المستشفيات جراء أزمة الوقود الحادة.

وطالب كافة المؤسسات الإنسانية والإغاثية بالعمل الفوري لإنقاذ أرواح المرضى في قطاع غزة قبل وقوع الكارثة.

وبحسب الوزارة، فإن مستشفيات غزة بحاجة إلى 450 ألف لتر من الوقود شهريًا، لتشغيل المولدات الكهربائية في حال انقطاع التيار الكهربائي لمدة تتراوح بين 8-12ساعة يوميًا.