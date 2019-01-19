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ارتفاع درجات الحرارة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:02 - 19 يناير 2019
طقس طقس
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توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم السبت، غائما جزئياً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو شديد البرودة إلى بارد، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غد الأحد، يكون الجو غائما جزئياً، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً خاصة في ساعات الليل والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد الاثنين، يكون الجو غائما جزئياً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً خاصة في ساعات الليل والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والثلاثاء، لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً خاصة في ساعات الليل والرياح  شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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