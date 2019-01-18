روسيا تصمم غواصة كروية صغيرة للقوات الخاصة

طلبت وزارة الدفاع من الصناعة الحربية الروسية تصنيع 6 غواصات صغيرة حديثة لقواتها الخاصة، ما أثار قلقا لدى الخبراء العسكريين الأمريكيين.

وأفادت صحيفة "Defense One" الأمريكية بأن الغواصة لديها جسم كروي شفاف مصنوع من التيتانيوم، يضمن عملا غير منقطع في أعماق البحر خلال يوم واحد. وبمقدورها النزول إلى عمق 2.5 كيلومتر حيث يمكن أن يستخدم طاقمها أذرعا آلية مختلفة.

وقالت الصحيفة إن الغواصة الروسية المأهولة يمكن أن تعمل في مختلف بحار العالم، إذ يمكن لأي سفينة روسية أن تحملها على متنها.

وأشارت صحيفة "Defense One" إلى أن البحرية الأمريكية تعمل، هي أيضا، على تصميم مثل هذه الغواصات الصغيرة، حيث وقعت عام 2016 مع شركة "Lockheed Martin" اتفاقية تصميم وتصنيع الغواصة للقوات الخاصة بمبلغ 166 مليون دولار. وأضافت أن اختبار الغواصة الأمريكية الجديدة يتوقع أن يختتم العام الجاري.

وقالت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" الروسية إن سعر غواصة روسية صغيرة واحدة من هذا النوع بلغ مليار روبل، ما يعادل نحو 17 مليون دولار.