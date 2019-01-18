"Matrix" تطرح ساعة ذكية لا تحتاج للشحن!

طرحت شركة "Matrix" الأمريكية الجيل الثاني من ساعاتها القادرة على شحن نفسها عن طريق حرارة الجسم.

وزودت الشركة هذه الساعة بهيكل مقاوم للماء والغبار والصدمات، ونظام "GPS" لتحديد المواقع، ومستشعرات لقياس نبضات قلب المستخدم ودرجة حرارة جسمه، ومعدلات نشاطه كعدد الخطوات التي يمشيها يوميا وعدد ساعات نومه.

والأبرز في هذه الساعة، أنها لا تحتاج للشحن كما الساعات الذكية التقليدية، بل تشحن نفسها عبر الطاقة التي تستمدها من جسم المستخدم، وتحول الطاقة الحرارية إلى طاقة كهربائية.

كما تتوافق "PowerWatch" مع تطبيقات "Apple Health" و"Google Fit"، وتتصل بالهواتف والأجهزة الذكية عبر البلوتوث، ويمكن من خلالها استقبال أو إجراء المكالمات. أما سعرها فـ 199 دولارا فقط.