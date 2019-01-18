تظاهرة في القدس ضد قرار "إسرائيلي" بإخلاء منازل فلسطينية

تظاهر العشرات من الفلسطينيين ونشطاء سلام إسرائيليين وأجانب، الجمعة، في حيّ الشيخ جرّاح وسط مدينة القدس المحتلة، ضد قرار الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء منازل تعود لفلسطينيين، وذلك لصالح جمعيات استيطانية.

ورفع المشاركون لافتات "منددة بالاحتلال، واستهداف المستوطنين لعقارات الفلسطينيين في مدينة القدس".

ومن بين الشعارات التي كتبت على هذه اللافتات:" الشيخ جراح هي فلسطين"، و"نريد أن نبقى في منازلنا"، و"أوقفوا الاستيطان في القدس المحتلة".

وكتبت الشعارات باللغات الثلاث العربية، الإنجليزية، والعبرية.

وشارك في التظاهرة عضو كنيست الاحتلال (البرلمان) عن حزب "ميرتس" اليساري، يوسي راز.

وقال راز: "سنبقى نتظاهر ضد طرد المواطنين الفلسطينيين حتى تُغير الحكومة سياستها بتهجيرهم".

وأضاف: "للأسف هذا أكثر ما نستطيع فعله، التظاهر فقط".

وتابع راز: "المستوطنون يستغلون وقوف القانون في (إسرائيل) إلى جانبهم، والذي (القانون) لا يأبه لوجهة نظر الفلسطينيين في هذه القضايا".

وفي الثالث من يناير/كانون الثاني الجاري أنذرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 5 أسر فلسطينية في حيّ الشيخ جراح، بوجوب إخلاء منازلها في غضون 20 يومًا.

وسبق للمستوطنين أن وضعوا أيديهم على منازل لفلسطينيين في ذات الحي، خلال السنوات الماضية.

ويتوسط حي الشيخ جراح، مغارة، يتدفق إليها مئات المتدينين اليهود يومياً، لأداء الصلاة فيها وتسمى "مغارة شمعون الصديق".

ويقول المستوطنون اليهود إن الموقع هو بمثابة مقام لأحد رجال الدين اليهودي، لكن الفلسطينيين يقولون إنه قبر "الشيخ السعدي"، جد عائلة حجازي الشهيرة في القدس.

ويعتبر حي الشيخ جراح، من الأحياء الفلسطينية الأكثر استهدافا من قبل الجماعات الاستيطانية الإسرائيلية، في مدينة القدس الشرقية.