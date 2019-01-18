بحرية الاحتلال تعثر على فرنسي تائه في البحر قرب غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة عثور قوات البحرية الإسرائيلية خلال الليلة الماضية على قارب في المجال البحري جنوب قطاع غزة، وعلى متنه مواطن أجنبي مصاب.

وقال جيش الاحتلال في بيان إنه وفقا للتحقيقات الأولية المتوفرة لدية فإن قارب المواطن الفرنسي انجرف في عاصفةـ مشيرا إلى أنه تائه في عرض البحر منذ عدة أسابيع بسبب خلل في أنظمة قيادة القارب الذي استقله، والذي لم تكن فيه راديو وأنظمة لتوجيه القيادة.

وأضاف جيش الاحتلال في بيانه أنه أنقذ المواطن الفرنسي دون ذكر مزيد من التفاصيل حوله، وقال إنه نقله لتلقي العلاج الطبي في المستشفى.