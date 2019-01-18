الخضري: قطع المساعدات الأمريكية عن الشعب الفلسطيني توسيع لدائرة الحصار

قال النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، إن الإلغاء التام للمساعدات الأمريكية التي كانت تقدم سابقاً للشعب الفلسطيني يعدّ توسيع لدائرة الحصار وبداية مرحلة جديدة منه.

وأشار الخضري في بيان صحفي اليوم الجمعة، إلى أن القرار الأمريكي بإلغاء المساعدات يشمل الضفة الغربية والقدس وغزة وهذه إشارة لمرحلة جديدة يتوسع فيها الحصار وتحتاج شراكة فلسطينية ووحدة موقف لمواجهة هذا الواقع الخطير.

وأضاف أن المشروعات الأمريكية التي تم إلغائها بقيمة 600 مليون دولار لدعم موازنة أونروا والموازنة العامة ومشاريع USAID وفي هذا مساس بكثير من قطاعات شعبنا الفلسطيني خاصة الاقتصادية والإنسانية وسيرفع من معدلات الفقر والبطالة ويزيد المعاناة المتفاقمة أصلا.

وناشد المجتمع الدولي للتحرك العاجل لمضاعفة الدعم وزيادة الموازنات المخصصة لدعم الشعب الفلسطيني لكل المشروعات خاصة الانسانية والتشغيلية لتفادي مزيد من الارتفاع في معدلات الفقر والبطالة.

وأكد على حق الشعب الفلسطيني الثابت في العيش بحرية وأمن وأمان في دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وهذا حق لشعبنا وليس منة من أحد.