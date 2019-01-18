شهاب: مسيرة العودة نجحت في فرض حضورها وتحدي الاحتلال

أكد مسؤول المكتب الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي داود شهاب، أن مسيرة العودة نجحت في فرض حضورها وتحدي الاحتلال "الإسرائيلي" رغم التهديدات وإرهاب الاحتلال وقمعه.

وقال شهاب في تصريح له وصل "فلسطين اليوم" نسخة منه، إن مسيرات العودة في أسبوعها الـ 43 تؤكد على وحدة الشعب الفلسطيني والتفافه حول برنامج العودة والتحرير.

وأضاف أن استمرار المشاركة الحاشدة من قبل الجماهير هو دليل ثقة هذه الجماهير بأهداف المسيرات التي تمثل الاجماع الفلسطيني.

وأوضح أن الرسالة اليوم هي بأن الإرادة الوطنية ستكسر الحصار، وستواصل طريقها نحو الحرية، ومطالب هذه الجماهير وحقوقها غير قابلة للمساومة.