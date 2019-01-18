الاحتلال يعلن عن انتهاء عملية درع شمالي

أعلن جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، يوم الأحد الماضي، عن انتهاء عملية "درع شمالي"، التي شرع بها بداية الشهر الماضي، لكشف أنفاق حزب الله.

وبحسب جيش الاحتلال، فإنه تم خلال هذه العملية، التي جرت في الجانب "الإسرائيلي" من الحدود مع لبنان، اكتشاف ستة أنفاق.

وقالت المحاضرة والباحثة في المركز المتعدد المجالات في هرتسيليا، الدكتورة دافنا ريتشموند – باراك، إنها لم تفاجأ أبدا من اكتشاف هذه الأنفاق. وأضافت في مقابلة أجرتها معها صحيفة "ذي ماركر" ونشرتها اليوم، الجمعة، أنه "توقعت أن نعثر على أنفاق أكثر. وعمليا، أنا أعرف أنه يوجد أكثر".

وأشارت إلى أن النفق السادس كان على عمق 55 متراً، وأن "هذا يدل على أن حزب الله لاءَم نفسه للقدرات التكنولوجية المتطورة لإسرائيل في المجال الجوفي. بمعنى أنه كلما كانت "إسرائيل" قادرة على اكتشاف أنفاق بعمق كبير، قد يحفر حزب الله وحماس أنفاقاً أكثر عمقا".

وبحسب ريتشموند – باراك، فإن حزب الله اكتسب تقنية حفر الأنفاق خلال الحرب في سورية، "التي تشكل مركزا لكثير من التجديد والتفكير وزيادة القدرات... والخبرات بشأن الأنفاق تنتقل من مكان إلى آخر ومن تنظيم إلى تنظيم.