تحقيق جديد مع ترامب ومحاميه بشأن "الكذب على الكونغرس"

قال رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأميركي إنه "سيقوم بكل ما هو ضروري" لتأكيد تقرير منشور بأن الرئيس دونالد ترامب وجه محاميه الشخصي مايكل كوهين للكذب على الكونغرس بشأن مشروع عقاري في موسكو خلال حملة انتخابات 2016.

وذكر النائب الديمقراطي، آدم شيف، أن المزاعم القائلة بأن ترامب طالب كوهين بالكذب "لوقف التحقيق والتغطية على تعاملاته التجارية مع روسيا هي من بين الأكثر جدية وخطورة حتى الآن".

التقرير الذي أورده موقع "بزفيد نيوز"، نقلا عن اثنين من رجال إنفاذ القانون لم يسمهما التقرير، أفاد بأن ترامب وجه كوهين إلى الكذب على الكونغرس، وأن كوهين كان يطلع ترامب بانتظام على مشروع موسكو العقاري.

ورفض لاني ديفيز، مستشار كوهين، التعليق عن هذه المزاعم.

وكوهين الذي كان اليد اليمنى لترامب وعمل لصالح مؤسسته في نيويورك، أقر بذنبه العام الماضي في قضية دفع أموال قبل انتخابات عام 2016 الرئاسية لشراء صمت نساء أقمن علاقات مع ترامب.

وحُكم على المحامي الأميركي، البالغ 52 عاما، بالسجن ثلاث سنوات لخرقه قوانين تمويل الانتخاباتوتهم أخرى، إلا أنه لم ينفذ الحكم حتى الآن بسبب المساعدة التي يقدمها للتحقيقات المستمرة باحتمال تواطؤ حملة ترامب مع روسيا.