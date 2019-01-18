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الأردن يدين نصب "إسرائيل" أعمدة وهياكل قرب حائط البراق

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 16:58 - 18 يناير 2019
القدس المحتلة القدس المحتلة
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دانت الخارجية الأردنيّة اليوم الجمعة، قيام "إسرائيلية" بنصب أعمدة خشبية وهياكل معدنية قرب حائط البراق غربيّ المسجد الأقصى المبارك.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة، في بيان أوردته وكالة "بترا" الرسميّة، أن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك هي "السلطة الوطنية صاحبة الاختصاص" في إدارة جميع شؤون المسجد الأقصى بموجب القانون الدولي، وأن على إسرائيل، كقوة قائمة بالاحتلال، احترام التزاماتها بهذا الشأن.

وأضاف أن جميع أعمال الصيانة والترميم في المسجد البالغة مساحته 144 دونمًا، بما في ذلك الأسوار، هي ضمن الصلاحيات الحصرية لإدارة أوقاف القدس، وطالب بإعادة الحجر الذي سقط من حائط البراق في الثالث والعشرين من شهر تموز الماضي لإدارة أوقاف القدس.

وشدد القضاة على أهمية قيام المجتمع الدولي بمسؤولياته في الضغط على "إسرائيل" للحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، وحمّل إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال كامل المسؤولية عن سلامة المسجد وروّاده من المصلين، وطالب بوقف الاجراءات الإسرائيلية فورًا.

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