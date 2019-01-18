بحر: مسيرات العودة مستمرة حتى تحقيق أهدافها

أكد القيادي في حركة حماس والنائب الأول في المجلس التشريعي أحمد بحر، أن الوحدة الفلسطينية في قطاع غزة تؤكد للمثبطين والمطبعين بأن مسيرات العودة مستمرة حتى تحقيق أهدافها.

وقال بحر خلال كلمة له أثناء مشاركته في مسيرة العودة، :" نحن يا أمة العرب ويا أمة الإسلام متحدون في غزة والضفة الغربية والقدس والأراضي المحتلة 48، نحو تحقيق أهدافنا. وأضاف، أن مؤامرات العدو الصهيوني والذي لف لفه، والذي يمنع الأموال، ويقلص مساحة الصيد في البحر، نحن موحدون على قتال العدو الصهيوني.

وتابع، يظن هذا العدو الصهيوني، وهو على أبواب الانتخابات أنه يساوم على شعبنا، ولا يساوم على دينه ولا على عقيدته. مؤكداً لنتنياهو أن الشعب الفلسطيني يملك الأوراق الكثيرة لتحلق الخزي والعار لهذا العدو الصهيوني المجرم، وأن الانفجار سيكون أولاً في قلب هذا العدو الصهيوني.

وشدد على أن الشعب الفلسطيني بوحدته في خندق المقاومة سيكون النصر حليفاً للشعب الفلسطيني والخزي والعار للعدو الصهيوني.

وحول التطبيع مع الكيان الصهيوني من قبل بعض الأنظمة العربية، قال بحر:" من يحاول التطبيع مع هذا العدو المجرم فهو خائن لله ولرسوله وللمؤمنين وللشعب الفلسطيني، وخائن لدماء الشهداء وللقدس وللأسرى البواسل.