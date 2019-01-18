تقرير بتسيلم: قوات الاحتلال قتلت 290 فلسطينياً خلال 2018 بدعم سياسي

نشرت منظمة "بتسيلم" أمس الخميس تقريراً جاء فيه أن 290 فلسطينياً استشهدوا خلال العام الماضي في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة.

وورد في التقرير: "هذه الحالات هي نتيجة مباشرة لسياسة إطلاق النار التي تفرضها "إسرائيل" بمصادقة المستويين السياسي والعسكري وبدعم من الهيئة القضائية".

ووفقاً لهده المعطيات قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلية في قطاع غزة 254 فلسطينياً بينهم امرأتان و47 قاصراً ولم يشارك 149 منهم بالقتال ولا علم للمنظمة إذا ما كان 15 قد شاركوا بالقتال أم لا.

وقتلت قوات الأمن الإسرائيلية في القدس الشرقية والضفة الغربية 34 فلسطينياً بينهم 7 قاصرين، وقتل خمسة من القاصرين خلال مظاهرات ورشق حجارة، واستشهد 11 منهم خلال مهاجمتهم أو محاولة مهاجمتهم، وفقاً للإدعاءات لأفراد أمن أو مدنيين إسرائيليين من خلال الدهس، الطعن، أو بعد إطلاق النار.

وورد في التقرير حول المظاهرات على الجدار الحدودي بأن إطلاق النار على المتظاهرين "غير قانوني ولا أخلاقي، وجراء سياسة إطلاق النار هذه استشهد 190 متظاهراً، ويشكل هؤلاء 65% من مجموع الشهداء الفلسطينيين عام 2018".

"الاستخفاف العميق والمستمر بحياة الفلسطينيين يتلقى دعماً من قبل الأوساط الرسمية في الجيش والحكومة والهيئة القضائية التي تحدد هذه السياسة وبصورة عامة لا يحاسب أحد على ذلك". كما قالت المنظمة الحقوقية.