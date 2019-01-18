استراليا تعتقل مشتبه به في قتل آية مصاروة

اعتقلت شرطة أستراليا اليوم شابا عشرينيا بشبهة الضلوع في جريمة اغتصاب وقتل الطالبة الجامعية الفلسطينية آية مصاروة في ملبورن قبل يومين.

ولم يفصَح عن هوية المعتقل. وتم اعتقاله في غرينسبورو احدى ضواحي ملبورن قرب محطة القطار التي تعرضت فيها المغدورة للاعتداء.

وذكر موقع "مكان" الاسرائيلي ان مصاروة كانت تتحدث مع شقيقتها بالهاتف عندما اعتدى عليها القاتل وان الشقيقة استدعت الشرطة بعد ان انقطع الاتصال بينهما.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون في حديث مع صحفيين ان اية مصاروة تعرضت لاعتداء جنسي ثم قتلت وتم إخفاء جثتها قرب محطة القطارات. واعرب موريسون عن صدمته من جريمة القتل الوحشية وأضاف انه يقدم التعازي لعائلة المرحومة.

آية مصاروة من فلسطينيي 48 تحمل الجنسية الإسرائيلية تبلغ من العمر 21 عاما وكانت تدرس اللغتين الصينية والإنجليزية في إحدى جامعات شنغهاي وكانت في الفترة الأخيرة في برنامج للدراسة بجامعة لاتروب.