المتظاهرون يتوافدون لمخيمات العودة شرق قطاع غزة

بدأ المتظاهرون الفلسطينيون بالتوافد لمخيمات العودة على طول الحدود شرق قطاع غزة للمشاركة في جمعة الوحدة طريق الانتصار، التي دعت لها الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار.

وأفاد مراسلنا، أن المواطنين يتوافدون بالحافلات والسيارات وسيراً على الأقدام لمخيمات العودة، استعداداً للبدء في فعاليات الجمعة الـ 43 لمسيرة العودة.

وأضاف، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي بدأت بإطلاق النار على المتظاهرين ما أدى إلى إصابة مواطنين بالرصاص الحي.

تأتي هذه المسيرة في ظل تنصل حكومة الاحتلال الإسرائيلي من التزامها بتفاهمات التهدئة التي جرت بين حركة حماس ومصر وقطر وتركياً قبل أسابيع. حيث هددت فصائل المقاومة بأنها لن تبقى مكتوفة الأيدي إزاء استمرار الحصار.