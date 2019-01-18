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الجزائر تعلن موعد اجراء الانتخابات الرئاسية

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 11:42 - 18 يناير 2019
الانتخابات في الجزائر الانتخابات في الجزائر
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أفادت قناة "روسيا اليوم" بأن الرئاسة الجزائرية أعلنت إجراء الانتخابات الرئاسية في 18 أبريل المقبل.

وجدد المجلس الوطني لحزب تجمع أمل الجزائر (تاج)، الشريك في الائتلاف الحاكم، دعوته للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إلى الاستمرار في قيادة البلاد والترشح في الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل المقبل مع دعم أي قرار يتخذه الرئيس بوتفليقة.

ودعا المجلس كل مكونات الشعب الجزائري من أحزاب سياسية وفعاليات المجتمع المدني وشخصيات وطنية وأسرة الإعلام، إلى تغليب صوت الحكمة والعقل والتنازل عن الحسابات الشخصية والحزبية للمساهمة في تنظيم هذا الحدث السياسي الكبير في أجواء هادئة وديمقراطية والتصدي لكل محاولات زعزعة أمن واستقرار الوطن.

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