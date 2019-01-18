بالفيديو.. دقائق مجنونة مع "أضخم سمكة قرش"

رصد مقطع فيديو، نقلته صحيفة "ذا صن" البريطانية، أكبر سمكة قرش أبيض قبالة سواحل هاواي، تلتهم جثة حوت العنبر الميت.

وقال المصدر إن الغواصين "الشجعان" قفزوا إلى الماء لالتقاط صور وفيديوهات "غير مسبوقة" مع السمكة الضخمة، مضيفا أن وزنها يعادل 2.5 أطنان، وتلقب بـ"ديب بلو".

ورصد الفيديو الغواصين وهم يسبحون دون أدنى خوف، جنبا إلى جنب مع السمكة، البالغة من العمر 50 عاما، والتي يبلغ طولها نحو 7 أمتار.

وذكرت "ذا صن" أن الفيديو جرى تسجيله في يوليو 2018، في منطقة تبعد بحوالي 4 آلاف كيلومتر عن الساحل الغربي للمكسيك.

وقال أحد الغواصين، مارك موهلر "لم نصدق في البداية ما رأيناه.. حجمها كان كبيرا جدا"، مضيفا "جاءت إلى تلك المنطقة لتأكل كل ما تستطيع أكله".

وتابع "تعقبناها طوال اليوم.. قضينا يوما ممتعا ولم نتعرض لأي خطر".

ويعتقد الخبراء أن "ديب بلو" هي أكبر سمكة قرش أبيض في العالم، مشيرين إلى أنها عاشت نحو 5 عقود بالرغم من المخاطر التي كانت تلاحقها، مثل تلوث المياه والصيد غير القانوني.