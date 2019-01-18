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أسير من طولكرم يدخل عام الـ16 في سجون الاحتلال

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 08:58 - 18 يناير 2019
معتقل - سجن معتقل - سجن
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أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى اليوم، أن الأسير المجاهد أحمد إبراهيم أحمد بسيسي (40 عاماً) من بلدة رامين قضاء مدينة طولكرم شمال الضفة المحتلة، أنهى خمسة عشر عاماً على التوالي في الأسر ويدخل اليوم عامه السادس عشر في سجون الاحتلال الصهيوني.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 18/01/2004م، وأصدرت المحكمة الصهيونية بحقه حكماً بالسجن (25) عاماً، بتهمة الانتماء والعضوية في سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين والتخطيط لعملية نتانيا الاستشهادية التي نفذها الاستشهادي المجاهد رامي غانم من دير الغصون بمدينة طولكرم.

جدير بالذكر أن الأسير أحمد بسيسي ولد بتاريخ 01/08/1979م، وهو متزوج، ولديه ابن واحد، ويقبع حالياً في سجن النقب الصحراوي، وهو شقيق الأسير القائد زيد بسيسي أمير الهيئة القيادة العليا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال الصهيوني.

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