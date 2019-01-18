هيئة مسيرات العودة تتخذ إجراءات لتقليل الخسائر وتفويت الفرصة على الاحتلال

أكدت مصادر مطلعة أن الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار اتخذت عددا من الإجراءات للحفاظ على سلامة المشاركين في مسيرات الجمعة (١/18)، ولضمان استمرار هذه المسيرات بطابعها السلمي والشعبي وقطع الطريق على محاولات الاحتلال استهداف المشاركين فيها.

وقالت المصادر بأن قوات الاحتلال تختلق مبررات واهية لتصعيد الأوضاع واستخدام العنف ضد المتظاهرين وتبرير ذلك للجهات المختلفة التي رعت تفاهمات الهدوء مقابل تخفيف الحصار.

وأصدرت الهيئة توجيهات مشددة لكافة اللجان والوحدات العاملة في مخيمات العودة الخمسة بضرورة الالتزام والانضباط وتفويت الفرصة على جنود الاحتلال وقناصته.

وأشارت إلى أن الهيئة طلبت توجيه المشاركين في المسيرات بالابتعاد عن نقاط الخطر والنقاط المكشوفة.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن الهيئة أعدت برامج فعاليات شعبية وسلمية بعيدة عن السلك الفاصل لتجنب وقوع خسائر في صفوف المشاركين بالمسيرات.

ومن ضمن الإجراءات التي اتخذتها الهيئة تعزيز فرق النظام في المخيمات، والحيلولة دون توجه المتظاهرين إلى نقاط جانبية بعيدة عن المخيمات.

وبينت المصادر أن الهيئة اطلعت الجانب المصري على الانتهاكات الإسرائيلية بحق المتظاهرين واستهدافهم على بعد مسافات كبيرة من السلك الفاصل.

واوعزت الهيئة للطواقم الاعلامية بتوثيق الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المتظاهرين ليتم من خلالها مجابهة ادعاءات الاحتلال الذي يسعى لقلب الحقائق.

جدير بالذكر أن قناصة الاحتلال استهدفوا عددا من القائمين على ضبط النظام والمتطوعين في فرق النظام التي شكلتها الهيئة لحماية المتظاهرين شرق قطاع غزة.