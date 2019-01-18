طقس فلسطين: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

توقع طقس فلسطين اليوم الجمعة أن يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، مع بقائها دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس غائماً جزئياً، وبارداً نسبياً إلى بارد نهاراً، وشديد البرودة ليلاً.

وأشار طقس فلسطين إلى احتمال سقوط أمطار محلية على بعض المناطق، محذراً من تشكل الصقيع.

ويوم غداً السبت توقع بأن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها أدنى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائماً جزئياً، وبارداً نسبياً نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

أما الاحد فيتوقع أن يكون الطقس غائماً جزئياً، وبارداً نسبياً نهاراً، وبارداً ليلاً، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

ويوم الاثنين فمن المتوقع أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى صافٍ، وبارداً نسبياً نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الرياح متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.

أما الثلاثاء المقبل فمن المتوقع أن يكون الطقس غالباً صافٍ، وبارداً نسبياً في الجبال، ولطيفاً في باقي المناطق نهاراً، وبارداً ليلاً، ولا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، بحيث تبقى أعلى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.