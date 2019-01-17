قطر تهزم السعودية على أرض الإمارات

حصد منتخب قطر الفوز الثالث على التوالي وحسم الصدارة بعد فوزه على السعودية 2-0، اليوم الخميس، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة في كأس اسيا 2019 بالإمارات.



وسجل المعز علي هدفي الفوز للمنتخب القطري في (د.45+1 و80).

وتصدر منتخب قطر ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط كاملة من ثلاث مباريات، مقابل 6 نقاط للسعودية و3 للبنان ولا شيء لكوريا الشمالية.



وحصل منتخبا قطر والسعودية على بطاقتي التأهل المباشر إلى دور الـ16، في حين أخفق منتخب لبنان بفارق اللعب النظيف في الحصول على إحدى البطاقات المخصصة لأفضل المنتخبات الحاصلة على المركز الثالث.



وفي دور الـ16 يلتقي منتخب السعودية مع اليابان أولى المجموعة السادسة، في حين تتقابل قطر مع العراق ثاني المجموعة الرابعة.