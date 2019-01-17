مشروع قومي روسي لمراقبة الكويكبات والمذنبات

تقدمت مؤسسة "روس كوسموس" الروسية بمشروع الإنذار عن خطر الكويكبات والمذنبات إلى أكاديمية العلوم الروسية، لتطلب من الحكومة إدراجه على قائمة المشاريع القومية الروسية.

وأفاد مدير الإدارة الاستراتيجية في مؤسسة "روس كوسموس"، يوري ماكاروف، في جلسة رئاسة أكاديمية العلوم الروسية بإمكانية استحداث المشروع القومي الخاص بالحماية من الكويكبات. ولم يستبعد استحداث مشروع قومي آخر في مجال الفضاء.

وقالت وكالة "تاس" الروسية إن، ماكاروف، أبرز قطاعيْن فضائييْن قد يتحولان إلى مشروعين قوميين، وهما: الطاقة الفضائية ومراقبة الفضاء القريب والبعيد للحماية من أخطار الكويكبات والمذنبات وتنظيف الفضاء من النفايات.

يذكر أن مدير عام المركز الروسي لحماية الكوكب قال في حديث أدلى به لقناة "روسيا-24" التلفزيونية الروسية، إن الأرض تتعرض كل يومين لاقتراب أجرام فضائية يمكن أن تسقط على سطحها. لذلك من الضروري إنشاء حماية موثوقة، وبصورة خاصة يجب امتلاك مركبات فضائية اعتراضية أو سلاح نووي بفاعلية فائقة. وأضاف أن روسيا تمتلك التكنولوجيا اللازمة لذلك.