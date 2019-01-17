ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

6 Menu
  1. الرئيسية
  2. منوعات ثقافية
  3. عرض الخبر

تأجيل إطلاق قمر صناعي مصري صنع في روسيا

  • فلسطين اليوم
  • 23:50 - 17 يناير 2019
قمر صناعي مصري قمر صناعي مصري
مشاركة

أعلن مصدر في الصناعة الفضائية الروسية عن تأجيل إطلاق القمر الصناعي المصري "EgyptSat-A" لاستشعار الأرض عن بعد، والذي أنتجته شركة "إنيرغيا" الروسية.

وقال المصدر إن عملية الإطلاق تأجلت، من 7 إلى نهاية فبراير المقبل، دون أن يذكر الموعد الدقيق للعملية.

فيما لم تحصل وكالة "تاس" على تأكيد لتلك المعلومات من شركة "إنيرغيا".

ومن المتوقع أن يحل القمر الصناعي "EgyptSat-A" مكان قمر "EgyptSat-A" الذي انقطع الاتصال به، في أبريل عام 2015.

وكانت شركة "إينيرغيا" قد أفادت في مايو عام 2016 بأنها باشرت بتصنيع قمر صناعي جديد لمصر، بلغت تكلفة إنتاجه 100 مليون دولار.

ويحصل القمر الصناعي المصري الجديد على منظومة إلكترونية بصرية مطورة، وخط اتصال لاسلكي فائق السرعة. وازدادت إلى حد بعيد حصة الأجهزة الروسية الصنع التي يتزود بها القمر الصناعي.

متعلقات