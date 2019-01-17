تأجيل إطلاق قمر صناعي مصري صنع في روسيا

أعلن مصدر في الصناعة الفضائية الروسية عن تأجيل إطلاق القمر الصناعي المصري "EgyptSat-A" لاستشعار الأرض عن بعد، والذي أنتجته شركة "إنيرغيا" الروسية.

وقال المصدر إن عملية الإطلاق تأجلت، من 7 إلى نهاية فبراير المقبل، دون أن يذكر الموعد الدقيق للعملية.

فيما لم تحصل وكالة "تاس" على تأكيد لتلك المعلومات من شركة "إنيرغيا".

ومن المتوقع أن يحل القمر الصناعي "EgyptSat-A" مكان قمر "EgyptSat-A" الذي انقطع الاتصال به، في أبريل عام 2015.

وكانت شركة "إينيرغيا" قد أفادت في مايو عام 2016 بأنها باشرت بتصنيع قمر صناعي جديد لمصر، بلغت تكلفة إنتاجه 100 مليون دولار.

ويحصل القمر الصناعي المصري الجديد على منظومة إلكترونية بصرية مطورة، وخط اتصال لاسلكي فائق السرعة. وازدادت إلى حد بعيد حصة الأجهزة الروسية الصنع التي يتزود بها القمر الصناعي.