خريشة: تسليم من "باع القدس" لأمريكا خيانة عظمى وجريمة تستوجب العقاب

أكد النّائب الثّاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني د. حسن خريشة "أنَّ جريمة تسريب العقارات والأراضي الفلسطينية للإسرائيليين جريمة وطنية وقانونية وأخلاقية ودينية بكل المقاييس تستوجب العقاب، مشدداً على أنَّ كل من يتهاون مع المجرمين بتسريب العقارات والأراضي أمثال "عصام عقل" يعد شريكاً في بيع فلسطين والقدس للإسرائيليين.

وأوضح خريشة في تصريح لـ"فلسطين اليوم" أن السلطة ممثلة بشخص رئيسها محمود عباس تتحمل المسؤولية الكاملة عن إطلاق سراح المُدان عصام عقل، الذي حمتْ عليه المحكمة العليا بالسجن المؤبد لتسريبه عقارات واراضي فلسطينية لجهات أجنبية (إسرائيلية).

وكشفت قناة "كان" عبرية الليلة النقاب عن تسليم السلطة الفلسطينية قبل يومين لسمسار الأراضي والمتهم بتسريب الأراضي للمستوطنين عصام عقل للولايات المتحدة.

وذكرت قناة "كان" العبرية أن اتفاقاً سرياً تم بين السلطة والولايات المتحدة يقضي بتسليم عقل للأمريكان وذلك على ضوء حمله للجنسية الأمريكية والإسرائيلية.

وبينت القناة انه وعلى الرغم من قيام السلطة قبل عدة أشهر بإصدار حكمها بالسجن المؤبد على عقل بتهم تسريب الأراضي والمنازل للمستوطنين في القدس إلا أنها رضخت للمطالب الأمريكية وقامت بتسليمه أول أمس.

وقال خريشة: إن صحت الرواية التي تتناقلها وسائل الإعلام أن عصام عقل المدان بتسريب عقارات فلسطينية للإسرائيليين تم إطلاق سراحه وتسليمه ضمن صفقة سرية للولايات المتحدة فهذا يعني أن كل من أطلق سراحه وسهَّل تسليمه للولايات المتحدة شريك في بيع القدس ويجب عقابه ومحاسبته.

وأضاف: من سهل هروب عصام عقل بطريقة أو بأخرى شريك في جريمة تسريب العقارات في القدس للإسرائيليين ويجب محاكمته ومحاسبته، متابعاً "هذه الفعلة الشنيعة لا تعبر عن أي أخلاق وطنية أو قانونية، ومن شانها تعزيز تسريب العقارات الفلسطينية للإسرائيليين من خلال إعطائهم الأمان من أنهم يمكن أن ينجوا من عقوبة السجن والحساب، وأنَّ هناك طوق نجاة على طريقة هروب عصام عقل".

ودعا خريشة القضاء الفلسطيني أن يكون له موقفٌ من عدم تنفيذ أحكامه من قبل السلطة والجهات التنفيذية -إن صحَّ تهريب عقل- الخاصة بمدان ارتكب جريمة تسريب العقارات.

وطالب خريشة الجهات المسؤولة بضرورة الخروج لوسائل الإعلام والحديث عن صحة تلك الأخبار بشكل صريح وواضح لا يقبل اللبس، قائلاً "من حق كل فلسطيني أن يطلع على الحقائق كما هي، خاصة أن الأمر يتعلق بالقدس التي قدَّم من أجلها كل فلسطيني التضحيات الجسام".

وعن إمكانية تذرع الجهات التي أبرمت الصفقة مع الولايات المتحدة من أنه عقل يحمل الجنسية الأمريكية، قال: أي تبرير يسوقه أي طرف فهو مرفوض وغير مقبول إطلاقاً، لاسيما أنه لا توجد اتفاقيات بين الولايات المتحدة الامريكية والسلطة تقضي بتسليم مطلوبين، ولم يحصل أن سلمت الولايات المتحدة مسجوناً فلسطينياً إلى السلطة، بل إن السلطات الامريكية تعتقل الفلسطينيين وتسلمهم للإسرائيليين.

وكانت محكمة الجنايات الكبرى الفلسطينية قد اصدرت قبل ايام حكمًا بالأشغال الشاقة المؤبدة على عصام عقل المدان بتهمة بيع عقار في القدس.

وقالت المحكمة في بيان لها انه "عملاً بأحكام المادة 274/2 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ قرار بإدانة المتهم "عصام عقل" بالتهمة المسندة إليه وهي محاولة اقتطاع جزء من الأراضي الفلسطينية وضمها لدولة أجنبية من قانون العقوبات رقم16 لسنة 1960 وعطفاً على قرار الإدانة وعملاً بأحكام المادة 2 من القرار بقانون رقم 20 لسنة 2014 أصدرت المحكمة الحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة." حسب ما صدر عن المحكمة.