جيش الاحتلال يصدر تعليمات جديدة لجنوده للتعامل مع متظاهري العودة

أفادت وسائل الإعلام العبرية بأن جيش الاحتلال أصدر تعليمات جديدة لجنوده للتعامل مع المتظاهرين في مسيرات العودة على حدود غزة الجمعة.

وبحسب موقع حدشوت 24 العبري، فقد تم إبلاغ جنود جيش الاحتلال بالتصرف مباشرة تجاه أقل احتمال من أي تصرف قد يعرضهم للخطر على حدود قطاع غزة، بعد جلسة إحاطة لفرقة غزة.

وأضاف الموقع أن هذه التعليمات جاءت بعد تهديد محتمل لتنفيذ عمليات إطلاق نار ضد قوات الجيش غدا، مشيرة إلى أن هناك توقعات لدى القيادة الجنوبية بأن حماس تستعد لمظاهرات عنيفة لا سيما في أعقاب منع تمرير الأموال القطرية لقطاع غزة، على حد زعمه.