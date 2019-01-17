السلطة تسلم الولايات المتحدة "الرجل الذي باع أراضي القدس"

ذكرت قناة "كان" الإسرائيلية بأن السلطة الفلسطينية سلَّمت المتهم بتسريب أراض وعقارات لليهود المدعو عصام عقل الذي اعتقلته سابقاً إلى السلطات الامريكية.

وأشارت القناة أن صفقة سرية بين السلطة والولايات المتحدة أفضت إلى تسليم عقل (يحمل الجنسية الأمريكية) إلى السلطات في الولايات المتحدة، بعد أن اعتقلته أجهزة أمن السلطة بتهمة تسريب وبيع عقارات فلسطينية لصالح الإسرائيليين في القدس.

ويحمل عقل (من أصل فلسطيني) إلى جانب الجنسية الأمريكية الهوية الإسرائيلية، وحكمت السلطة عليه الشهر الماضي بالسجن المؤبد بعد ادانته (بمحاولة نقل جزء من أرض فلسطينية إلى بلد اجنبي)، وكانت قد احتجزته السلطة لعدة 3 أشهر في رام الله.

ووفقاً للحكم فقد كان عقل (55 عاماً) شريكاً في بيع اراضي في البلدة القديمة في القدس المحتلة إلى منظمة عطيرت كوهانيم الإسرائيلية.