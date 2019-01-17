الاحتلال الإسرائيلي: سنحولُ الاموال القطرية لغزة الاحد المُقبل بشرط واحد

قرر الاحتلال الإسرائيلي إدخال أموال المنحة القطرية (الدفعة الثالثة) لقطاع غزة مطلع الأسبوع القادم شريطة أن يسود الهدوء في يوم الجمعة المقبلة قرب السياج العازل، وفقاً لقناة كان الإسرائيلية.

ووضع الاحتلال شرط عدم وقوع أعمال ميدانية يوم الجمعة المقبلة مقابل إدخال أموال المنحة القطرية.

ونقلت صحيفة الأخبار اللبنانية عن مصادر في حركة حماس قولها ان "الفصائل أبلغت الوسيطين المصري والأوروبي أنها أعطت أكثر من فرصة لتطبيق التفاهمات لكن العدو لا يزال يماطل، ووسط ذلك وصلت حالة الحصار والتضييق الاقتصادي مراحل صعبة جداً، ولذلك قررت إرسال إنذار أخير بأن ذلك سيدفع إلى تصعيد كبير في غلاف غزة كمرحلة أولى، عبر الأدوات الميدانية التابعة لمسيرات العودة، بالإضافة إلى المحافظة على معادلة القصف بالقصف والدم بالدم، وهو ما قد يجر إلى معركة لا يرغب فيها أي طرف".

وتمتنع "إسرائيل" عن إدخال أموال المنحة القطرية الدفعة الثالثة، وكانت قطر أدخلت دفعتين ماليتين لصالح موظفي غزة وبرامج إنسانية أخرى.